पाकिस्तानी गेंदबाज इंग्लैंड में लगातार दूसरे मैच में हैट्रिक लेते-लेते रह गया, फिर भी बरपाया कहर, देखें वीडियो

नई दिल्ली. पाकिस्तान के 22 साल के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने कम वक्त में ही अपनी पहचान बना ली है. उनकी गिनजी आज बेहतरीन गेंदबाजों में होती है. उन्हें आईसीसी ने भी पिछले साल के प्रदर्शन के लिए इस साल की शुरुआत में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था. शाहीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घेरलू सीरीज में दमदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने 3 टेस्ट में 9 और फिर लिमिटेड ओवर सीरीज में कुल 8 विकेट झटके थे. इस सीरीज के बाद शाहीन इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां भी इस पाकिस्तानी गेंदबाज का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है. मिडलसेक्स के लिए काउंटी डेब्यू में 4 विकेट लेने के बाद शाहीन ने काउंटी चैम्पियनशिप में लीसेस्टरशर के खिलाफ डिवीजन-2 के मैच में तीन विकेट हासिल किए. इस दौरान वो एक वक्त हैट्रिक लेने के करीब थे. लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करने से चूक गए.

दरअसल काउंटी क्रिकेट में मिडलसेक्स के लिए शिरकत कर रहे अफरीदी ने टीम के लिए पांचवां ओवर डाला. उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर लीसेस्टरशर के सलामी बल्लेबाज हसन आजाद (12) को अपने कप्तान के हाथों कैच आउट कराया. अगली ही गेंद पर लीसेस्टरशर के कप्तान कॉलिन एकरमेन को भी उन्होंने शून्य पर बोल्ड कर दिया. लीसेस्टरशायर को शुरूआती दो बड़े झटके देने के बाद अफरीदी चैम्पियनशिप में अपनी पहली हैट्रिक की दहलीज पर खड़े थे. लेकिन वो लुई किम्बर को आउट करने से चूक गए. शाहीन की तूफानी गेंदबाजी का वीडियो काउंटी चैम्पियनशिप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.

What a way to start the day 😍 @iShaheenAfridi nearly has a hat-trick at Lords 🔥

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) April 28, 2022