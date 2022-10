नई दिल्‍ली. शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने चोट के बाद बेहतरीन वापसी की है. इस तरह से उन्‍होंने टीम इंडिया (Team India) को चेतावनी दे दी है. टी20 वर्ल्‍ड कप में (T20 World Cup 2022) भारत और पाकिस्‍तान का मुकाबला 23 अक्‍टूबर को होना है. अफरीदी ने बुधवार को अफगानिस्‍तान के खिलाफ नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी की और पहले 4 ओवर में 2 विकेट लिए. वॉर्मअप मैच में अफगानिस्‍तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 153 रन बनाए हैं. पाकिस्‍तान के लिए यह मैच अहम है. पहले वॉर्मअप मैच में उसे इंग्‍लैंड से हार मिली थी.

22 साल के युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी 3 महीने बाद चोट से वापसी कर रहे हैं. उन्‍होंने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रहमातुल्‍लाह गुरबज को एलबीडब्‍ल्‍यू किया. गुरबज इस दौरान चोटिल हो गए. उन्‍हें प्‍लेयर्स कंधे पर उठाकर बाहर ले गए. वे खाता तक नहीं खोल सके. अफरीदी ने अपने तीसरे ओवर में हजरातुल्‍लाह जाजाई को बोल्‍ड करके विरोधी टीम को अहम झटका दिया. उन्‍होंने 9 रन बनाए.

Shaheen Shah Afridi is back with his magic , toe crushing in swinging Yorker #ShaheenShahAfridi #naseem#PakvsAfg pic.twitter.com/aIaP8kmtKS

— Waqar Mahmood (@waqaruett) October 19, 2022