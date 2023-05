VIDEO: 6,4,6,6...अफरीदी के दामाद ने 6 गेंद में दिखाया दम, न्यूजीलैंड की ताबूत में ठोकी आखिरी कील

नई दिल्ली. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में 5 वनडे की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 334 रन ठोक डाले. कप्तान बाबर आजम ने शतक ठोका. लेकिन, महफिल लूट ले गए शाहिद अफरीदी के दमाद शाहीन शाह अफरीदी. उन्होंने पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर में चौके-छक्कों की ऐसी बरसात की कि पाकिस्तान का स्कोर 312 से 334 रन तक पहुंच गया.

पाकिस्तान की पारी का आखिरी ओवर ब्लेयर टिकनर ने फेंका. पहली गेंद पर तो कोई रन नहीं आया. लेकिन, इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने लगातार तीन गेंदों पर तीन बाउंड्री लगाई. अफरीदी ने दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा. टिकनर ने अगली लेंथ बॉल फेंकी. इस पर भी शाहीन ने कवर और मिड ऑफ के बीच से चौका जड़ दिया. चौथी गेंद भी बाउंड्री के पार गई. इस बार अफरीदी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवाई फायर किया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरी.

