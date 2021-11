शाहीन शाह अफरीदी ने मैदान पर की शर्मनाक हरकत, छक्का पड़ा तो बल्लेबाज को मारी गेंद- Video वायरल

नई दिल्ली. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फिलहाल बांग्लादेश में टी20 और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई है. पाकिस्तान ने शनिवार को बांग्लादेश को दूसरे टी20 (BAN vs PAK 2nd T20I) में 8 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया. ढाका में खेले गए इस मुकाबले में पेसर शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) ने 15 रन देकर 2 विकेट लिए लेकिन एक वक्त वह अपना आपा खो बैठे. शाहीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें उनकी हरकत को शर्मनाक बताया जा रहा है.

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच (BAN vs PAK 2nd T20I) में पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने पारी के पहले ही ओवर में सैफ हसन को पैवेलियन भेजा. पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए शाहीन की दूसरी गेंद पर आफिफ हुसैन ने शानदार छक्का जड़ा. इससे शाहीन तिलमिलाए से नजर आए. अगली गेंद को आफिफ ने सिर्फ डिफेंड किया जो सीधे शाहीन के हाथों में गई. शाहीन ने गेंद को उठाया और सीधे आफिफ को दे मारी.

गेंद लगते ही आफिफ दर्द से कराह उठे. हालांकि, गेंद लगने के तुरंत बाद शाहीन ने अपना हाथ उठा दिया. आफिफ मैदान पर गिर गए और बल्ला भी छोड़ दिया. आफिफ को दर्द से कराहता देख शाहीन उनके पास पहुंचे. हालांकि शाहीन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उनकी इस हरकत को लोगों ने खेल भावना के खिलाफ बताया.

