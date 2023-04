VIDEO: शाहिद अफरीदी ने दामाद शाहीन को सुनाया फरमान, कहा- ससुर, मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द दोबारा ना...

नई दिल्ली. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की गिनती आज के बेहतरीन खिलाड़ियों में की जाती है. पिछले दिनों उनकी शादी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी से हुई. इस बीच शाहिद अफरीदी ने दामाद शाहीन अफरीदी को लेकर दो टूक बात कही. उन्होंने कहा कि मुझे ससुर मत कहना. मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द दोबारा ना सुनूं. मालूम हो कि शाहिद अफरीदी ने पिछले दिनों लीजेंड्स लीग क्रिकेट का खिताब जीता. फाइनल में एशियन लॉयंस ने इंडिया महाराजा को 9 रन से हराया.

समा टीवी से बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद इन्जॉयमेंट खत्म हो जाती है. बिल्कुल नहीं होती. आप और ज्यादा लाइफ को इन्जॉय करते हो और जब बच्चे हो जाते हैं, तो आप लाइफ को और इन्जॉय करते हो. शाहिद अफरीदी ने कहा कि शाहीन अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब जीता. अगले दिन मैंने कतर में लीजेंड्स लीग का टाइटल अपने नाम किया.

मेरे आदर्श हैं

शाहीन अफरीदी ने खुलासा किया कि 5 साल पहले जब उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में शाहिद अफरीदी के खिलाफ गेंदबाजी की थी, तो वह उनके लिए कितना खास था. शाहीन ने बताया कि वे मेरे आदर्श हैं. वह मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं. मैंने उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया है, जब वह आउट होते थे, तो मैं टीवी बंद कर देता था. वे मेरे हीरो है और वह मेरे दोस्त की तरह भी हैं. वहीं ससुर शाहिद अफरीदी दामाद शाहीन की परिपक्वता से काफी खुश दिखे.

تمہارے منہ سے دوبارہ سُسر نہ سنوں‘‘، شاہد آفریدی نے شاہین کو دوران انٹرویو جھاڑ پلادی

