नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के चाहने वालों की संख्या लाखों में है. 46 वर्षीय पूर्व कप्तान को केवल पाकिस्तान में ही प्यार नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें देश से बाहर भी लोग पसंद करते हैं. शाहिद अफरीदी इनदिनों कनाडा टी20 लीग (GT20 Canada) में शिरकत कर रहे हैं. इस बीच वह पहले की तरह ही मैदान में काफी चुस्त-दुरुस्त नजर आ रहे हैं. इस दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों के इन वीडियो को खूब पसंद भी कर रहे हैं.

कनाडा टी20 लीग के पांचवें मैच में चमके अफरीदी:

कनाडा टी20 लीग का पांचवां मुकाबला ब्रैम्पटन वॉल्व्स (Brampton Wolves) और टोरंटो नेशनल्स (Toronto Nationals) के बीच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में जरुर अफरीदी की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मुकाबले में उनका प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा. उन्होंने इस मुकाबले में गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से कमाल कर प्रदर्शन किया.

अफरीदी ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से जीता दिल:

मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से लोगों को खूब इंटरटेन किया. उन्होंने पहले-पहल बल्लेबाजी के दौरान 12 गेंद में एक चौका की मदद से 15 रन की पारी खेली. इसके बाद जब गेंदबाजी की पारी आई तो 1.5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए महज छह रन खर्च कर दो विकेट चटकाए.

What a terrific over from Shahid Afridi. 2 wickets in 2 balld. #ShahidAfridi @SAfridiOfficial pic.twitter.com/93LdUNcJEm

अफरीदी ने कॉलिन डी ग्रैंडहोम का पकड़ा हैरान कर देना वाला कैच:

मैच के दौरान अफरीदी ने पूर्व कीवी ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम का एक खतरनाक कैच लपकते हुए सबको हैरान कर दिया. मैच के दौरान पहले-पहल तो लोगों को इस कैच पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया. इस पल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं.

This catch by Shahid Afridi today reminded me of his catch against Sachin Tendulkar in the 2011 World Cup semifinal #GT20Canada #GT20Season3 pic.twitter.com/mDNIwSvFw0

— Farid Khan (@_FaridKhan) July 22, 2023