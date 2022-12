'जल्द पुराना किंग खान देखने को मिलेगा...' शाहरुख खान को लेकर गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी

नई दिल्ली. शाहरुख खान की नई फिल्म पठान रिलीज होने वाली है. उसके एक गाने में दीपिका पादुकोण ने जो कॉस्ट्यूम पहना है, उस पर विवाद हो रहा है. इस सबके बीच, शाहरुख खान कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (KIFF 2022) में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे. इस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी गुरुवार को हुई. इसमें हिस्सा लेने के लिए अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जया बच्चन, रानी मुखर्जी के अलावा शाहरुख खान भी पहुंचे. इस इवेंट में बंगाल की मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी शिरकत की.

ओपनिंग सेरेमनी के दौरान गांगुली ने शाहरुख की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि जल्द ही पुराने वाले शाहरुख खान की वापसी होगी. गांगुली का बॉलीवुड के बादशाह की तारीफ करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा.

कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से गांगुली ने शाहरुख खान के लिए कहा, कोलकाता के साथ शाहरुख खान का रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है. वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर हैं. यानी खेल से भी उनका नाता है. अगले कुछ महीनों में उनकी कुछ फिल्म रिलीज होने वाली हैं. मुझे विश्वास है कि हमें जल्द ही पुराने वाले शाहरुख खान देखने को मिलेंगे. मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि अगले कुछ महीनों में हमें उनकी तरफ से कई खास चीजें देखने को मिलने वाली हैं.

. @SGanguly99 talks about King Khan’s attachment to Kolkata and mentions about his next releases that we will be able to see some special moments in the next few months! 🔥❤️#ShahRukhKhan #SRK #KIFF #KIFF2022 #SouravGanguly #Pathaan pic.twitter.com/jdXN4QyMmn

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) December 15, 2022