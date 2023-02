झूमे जो पठान... कोहली के मुरीद SRK ने विराट से सीख लेने की दी सलाह, तूफान पीने की क्यों कही बात?

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के मुरीद हो गए हैं. शाहरुख ने विराट और जडेजा से सीखने की सलाह दी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच नागपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच तीन दिन के अंदर भी खत्म हो गया था. इस मैच के इतर कोहली और जडेजा ने अपने डांस मूव्स से सबका ध्यान अपनी ओर खिंचा. शाहरुख खान भी इससे अछूते नहीं रहे. शाहरुख ने एक फैन के सवाल पर विराट और जडेजा की जमकर तारीफ की.

दरअसल, शाहरुख खान ने वेलेंटाइन डे के मौके पर सोशल मीडिया पर #AskSRK सेशन रखा. इसमें शाहरुख खान के फैंस ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. एक फैन ने विराट कोहली और रवींद्र जडेजा की झूमे जो पठान वाले सॉन्ग पर डांस वीडियो को शेयर कर शाहरुख से सवाल किया कि इस डांस वीडियो पर SRK का क्या कहना है? इसपर शाहरुख ने रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘ ये मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं!! हमें विराट और जडेजा से कुछ सीखना चाहिए!!!’

They are doing it better than me!! Will have to learn it from Virat And Jadeja!!! https://t.co/q1aCmZByDu

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 14, 2023