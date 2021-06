अंपायर के सामने स्टम्प उखाड़ने के बाद शाकिब अल हसन ने मांगी माफी, लोग बोले- बैन करो

नई दिल्ली. बांग्लादेश के सुपरस्टार शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने ढाका प्रीमियर लीग (DPL 2021) में अपने खराब आचरण के लिए माफी मांग ली है. शाकिब ने शुक्रवार को मैदान पर सारी हदें पार कर दींं और वह एक बार नहीं बल्कि दो बार ऑन-फील्ड अंपायर के सामने ही अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए. उन्होंने विपक्षी टीम के कोच खालिद महमूद से भी बहस की जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के निदेशक भी हैं.



घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसके बाद शाकिब ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने फैंस के लिए मैच का मजा खराब कर दिया. उन्होंने माना कि उनके जैसे अनुभवी खिलाड़ी को स्थिति की परवाह किए बिना अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए . उन्होंने इसमें शामिल सभी अधिकारियों और टीमों से भी माफी मांगी है.



शाकिब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मुझे अपना आपा खोने और सभी के लिए मैच को बर्बाद करने के लिए बेहद खेद है, खासकर जो घर से मैच को देख रहे थे. मेरे जैसे अनुभवी खिलाड़ी को इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी लेकिन कभी-कभी सभी यह दुर्भाग्य से होता है.'



उन्होंने आगे लिखा, 'मैं इस मानवीय त्रुटि के लिए टीमों, प्रबंधन, टूर्नामेंट अधिकारियों और आयोजन समिति से माफी मांगता हूं. भविष्य में मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा. आप सभी को धन्यवाद और प्यार.' आईसीसी की ओर से लगा बैन झेलने वाले शाकिब इस मैच में अंपायर के फैसले पर अपना आपा खो बैठे थे. उन्होंने अंपायर के सामने ही तीनों स्टम्प उखाड़कर फेंक दिए थे.



कुछ फैंस हालांकि शाकिब से काफी नाराज दिखे. उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें क्रिकेट से बैन करने की बात कही.



you should ashamed for this horrendous behavior @shakib al hasan. and @ICC should ban him for life long from cricket. and @BCBtigers cricket board should take strong action against this discourtesy by cricketer pic.twitter.com/CeTJxbNb9x — Abinash pati (@AbinashpatiAP) June 11, 2021

#ShakibAlHasan apologises for his on-field behaviour during #DhakaLeague match wherein he was seen kicking the stumps and arguing with umpire after failed appeal.No apology should spare Shakib from a ban. That was disgraceful. pic.twitter.com/0wCq5iKrRo — Subhayan Chakraborty #MaskUp (@CricSubhayan) June 11, 2021

Reprimand or ban Shakib for few games can’t take these unsportsmanlike behaviour in a cricket game… https://t.co/IzxXmM7Iqr — Abilash Kumar (@abilashk99) June 11, 2021

शाकिब के करियर की बात करें तो उन्होंने 57 टेस्ट, 212 वनडे और 76 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. उनके नाम टेस्ट में 3930, वनडे में 6455 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 1567 रन दर्ज हैं. उन्होंने टेस्ट में 210, वनडे में 269 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 92 विकेट भी लिए हैं.