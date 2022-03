शाकिब अल हसन ने T20 क्रिकेट में बनाया विश्व कीर्तिमान, शाहिद अफरीदी भी छूट गए पीछे

नई दिल्ली. बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. शाकिब ने अफगानिस्तान (Bangladesh vs Afghanistan) के खिलाफ खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की. ढाका के शेर-ए बांग्ला स्टेडियम में खेल गए मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 61 रन से हरा दिया. राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 94 रन पर ढेर हो गई.

शाकिब अल हसन ने इस मुकाबले में अपने 4 ओवर के कोटे में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए. 34 वर्षीय शाकिब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. दांए हाथ के स्पिन गेंदबाज शाकिब ने इस दौरान पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा. शाकिब ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक कुल 832 डॉट गेंदें फेंकी है, यानी की इन गेंदों पर बल्लेबाज रन नहीं बना सके हैं.

🚨 WORLD RECORD ALERT 🚨

Shakib now holds the record of bowling most dot balls in T20Is.#BANvAFG pic.twitter.com/zZ6NcmDnRZ

— bdcrictime.com (@BDCricTime) March 3, 2022