VIDEO: चिल्लाए...अंपायर की तरफ बैट लेकर दौड़े, लाइव मैच में शाकिब अल हसन ने फिर तोड़ी मर्यादा, फैसले पर मचाया बवाल

नई दिल्ली. बांग्लादेश के वनडे और टेस्ट कप्तान शाकिब अल हसन खेल से कम, विवादों से ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं. वो बार-बार ऐसा कुछ करते हैं जिससे जेंटलमेंस गेम की मर्यादा या तो टूट जाती है या उसकी साख पर बट्टा लगता है. इस स्टार ऑलराउंडर ने ऐसी ही हरकत एक बार फिर मैदान पर की है. वाकया बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान घटा. शाकिब अंपायर के एक फैसले से इतना नाराज हो गए कि पहले तो अंपायर पर जोर से चिल्लाए और फिर बैट लेकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे. हालांकि, किसी तरह मामला शांत हुआ. यह पहला मौका नहीं है, जब शाकिब ने मैदान पर ऐसी हरकत की है, वो कई बार मैदान पर आपा खोते नजर आए हैं.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में फॉर्च्यून बारीशल की टक्कर सिल्हट स्ट्राइकर्स से थी. शाकिब इस बार बीपीएल में बारीशल की तरफ से खेल रहे हैं. उनकी टीम ने इस मैच में 194 रन का स्कोर बनाया था. इसके बाद भी बारीशल को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. शाकिब की शानदार पारी भी बारीशल की हार नहीं टाल पाई. मैच के नतीजे से ज्यादा शाकिब ने बल्लेबाजी के दौरान जो किया, उसने सुर्खियां बटोरीं. आखिर शाकिब ने क्या किया और वो क्यों अंपायर पर भड़के. आइए आपको बताते हैं.

अंपायर पर फिर भड़के शाकिब

फॉर्च्यून बारीशल मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही थी. उसकी पारी का 16वां ओवर चल रहा था. स्ट्राइकर्स के पेसर रेजूर रहमान गेंदबाजी कर रहे थे. स्ट्राइक पर शाकिब अल हसन थे. रेजूर ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद स्लोअर बाउंसर फेंकी. शाकिब को लगा कि यह गेंद उनके सिर के ऊपर से गई थी. लेकिन अंपायर को ऐसा नहीं लगा और उन्होंने इसे लीगल गेंद मानी और वाइड नहीं दिया.

बस, इसी बात पर शाकिब भड़क गए और लेग अंपायर को देख जोर से चिल्लाए. इसके बाद वो बैट लेकर अंपायर की तरफ बढ़े और जोर-जोर से चिल्लाते हुए वाइड नहीं देने की वजह पूछी. लेकिन, अंपायर अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए. इसके बाद शाकिब को लौटना पड़ा.

शाकिब के इस बर्ताव को देखकर विपक्षी टीम के विकेटकीपर मुश्फिकुर रहीम बीच-बचाव में कूदे और किसी तरह मामले को शांत कराया. इसके बाद शाकिब को बल्लेबाजी के लिए लौटना पड़ा. लेकिन तब तक वो अंपायर से बदसलूकी के लिए सबकी नजर में आ गए थे.

Genuinely unbelievable scenes…

Shakib Al Hasan completely loses it – not once, but twice!

Wait for when he pulls the stumps out 🙈 pic.twitter.com/C693fmsLKv

— 7Cricket (@7Cricket) June 11, 2021