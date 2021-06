DPL 2021: शाकिब अल हसन ने स्टंप उखाड़कर जमीन पर पटका, 2 बार की मैदान पर बदतमीजी

नई दिल्ली. बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं. कभी देश के क्रिकेट बोर्ड से टकराव को लेकर, तो कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद(ICC)के द्वारा बैन को लेकर. एक बार फिर ये ऑलराउंडर अपनी हरकतों से विवाद में उलझ गया है. इस बार घटना ढाका प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में हुई. शकीब अंपायर के फैसले से इतना नाराज हुए कि मैदान पर एक नहीं, बल्कि दो बार अपना आपा खोया. एक बार तो उन्होंने अंपायर के सामने ही तीनों स्टम्प उखाड़कर फेंक दिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



शाकिब का मैदान पर आपा खोने की ये घटना डीपीएल के 40वें मैच में हुई. ये मुकाबला मोहम्मडन स्पोर्टिंग और अबाहानी लिमिटेड क्लब के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने 20 ओवर में 145 रन बनाए. शकीब ने 37 तो महमुदूल हसन ने 22 गेंद पर 30 रन बनाए. इसके जवाब में अबाहानी क्लब की शुरुआत अच्छी नहीं रही. उसके तीन ओवर में 9 रन के स्कोर पर ही तीन विकेट गिर गए.



अंपायर के सामने ऑलराउंडर ने स्टम्प उखाड़कर फेंके



इसके बाद शाकिब उल हसन गेंदबाजी के लिए आए. उनकी एक सीधी गेंद मुश्किफुर रहीम के पैड से जाकर टकराई. उन्होंने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की. लेकिन अंपायर ने रहीम को नॉटआउट दिया. इससे शाकिब इतने नाराज हो गए कि उन्होंने स्टम्प्स पर लात मार दी. इतना ही नहीं वो अंपायर से भी इस फैसले को लेकर बहस करने लगे. किसी तरह साथी खिलाड़ियों ने विवाद को शांत कराया.

Shit Shakib..! You cannot do this. YOU CANNOT DO THIS. #DhakaLeague It’s a shame. pic.twitter.com/WPlO1cByZZ