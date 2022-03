RIP Shane Warne: शेन वार्न की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' क्या आपने देखी है? देखिए पिच पर कैसे घूमती गई गेंद! VIDEO

नई दिल्ली. शेन वाॅर्न (Shane Warne) दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के फैंस का प्यार मिला. लेकिन यह दिग्गज अब हमारे बीच (Shane Warne Death) नहीं रहा. 52 साल की उम्र में थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. इस बात पर अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है. दुनिया के सभी क्रिकेटर्स अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं. वॉर्न वही गेंदबाज हैं, जिनके नाम बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंकने का रिकॉर्ड (Ball Of The Century) है. वॉर्न ने 15 साल के अपने इंटरनेशनल करियर में कई बेहतरीन गेंद डाली, लेकिन 1993 की एशेज सीरीज के दौरान उनकी एक गेंद ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था.

शेन वॉर्न ने आज से 29 साल पहले 4 जून 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ (Australia vs England) ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में माइक गेटिंग को बोल्ड किया था. वह गेंद लगभग 90 डिग्री घूमी थी. वॉर्न की गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पड़ी. ऐसे में लगा कि वह बाहर चली जाएगी या तो वाइड हो जाएगी. इस कारण इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज गेटिंग ने खेलने का प्रयास नहीं किया. लेकिन वे तब चकित रह गए, जब गेंद ने उनके ऑफ स्टंप को उड़ा दिया. इस बॉल को लेकर वॉर्न ने कहा था कि यह गेंद एक आश्चर्य थी और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी. मैं इसे कभी नहीं दोहरा सकता हूं.

However many times you watch Shane Warne’s “ball of the century” – and we’ll watch it a million times today – it never gets more explicable. His first ball in England as a test player, and it still moves like it has magic in it. pic.twitter.com/wvsSltZxrX

— Stig Abell (@StigAbell) March 4, 2022