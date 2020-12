पुजारा को 'स्टीव' बुलाए जाने की बात पर हंसे शेन वॉर्न, फैन्स बोले- माफी मांगो

Hey @ShaneWarne, the story behind the "Steve" nickname for Pujara."They called every person of colour 'Steve'. Even [India batsman] Cheteshwar Pujara, who joined as an overseas professional, was called Steve because they could not pronounce his name." This is as of Dec 2020. — Prashant Kondi (@PrasKon) December 17, 2020

Goes on to show what is the importance of reading at least about the sport that earns you bread and butter. @7Cricket commentators @ShaneWarne and others are laughing about Pujara's nickname 'Steve' and I am optimistic that they're naive about the racist context of that name. https://t.co/yyWbFrqpJI — Mayank (@kmayank9) December 17, 2020

Referring to Pujara as ‘Steve’ is:a) unprofessionalb) disrespectfulc) racistLearn to say his name — Siddhartha Vaidyanathan (@sidvee) December 17, 2020

Appears fox sports aus isn’t aware the nickname of pujura was raised in the recent Yorkshire racial inquest. @MarkHoward03 @ShaneWarne @juniorwaugh349 .. I’ll sit tight for the apology from @FoxCricket @FOXSportsAUS pujara has said it caused offence and hurt him at the time. — alastair turner (@thedockers2011) December 17, 2020

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच एडिलेड में जारी टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) विवादों में घिर गए हैं. फॉक्स क्रिकेट के लिए कमेंट्री कर रहे शेन वॉर्न ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा कि यॉर्कशर (Yorkshire) के साथ काउंटी क्रिकेट खेलने के दौरान चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के साथी उन्हें स्टीव बुलाते थे, क्योंकि उनका नाम लेना मुश्किल है. शेन वॉर्न के इस व्यवहार से फैन्स खासे नाराज हो गए हैं.दरअसल, चेतेश्वर पुजारा को यॉर्कशर में खेलने के दौरान नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा था. यॉर्कशर काउंटी के ही पूर्व कर्मचारियों ने कहा है कि पुजारा को भी एशियाई होने और चमड़ी के रंग के स्टीव कहकर बुलाया जाता था. शेन वॉर्न के पुजारा को कमेंट्री के दौरान एक बार फिर से स्टीव कहने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनसे माफी मांगने के लिए दबाव डाल रहे हैं.कुछ दिनों पहले ही यॉर्कशर क्लब के लिए काम कर चुके ताज बट ने कहा था कि टीम के हर अश्वेत खिलाड़ी को स्टीव कहकर ही बुलाया जाता था. ताज बट के अलावा टोनी बाउरी ने भी यॉर्कशर क्लब में संस्थागत नस्लवाद के खिलाफ सबूत दिए हैं. यॉर्कशर क्रिकेट फाउंडेशन के साथ सामुदायिक विकास अधिकारी के तौर पर काम कर चुके बट ने कहा था, ‘एशियाई समुदाय का जिक्र करते समय बार-बार टैक्सी चालकों और रेस्तरां में काम करने वालों का हवाला दिया जाता था.' उन्होंने कहा कि एशियाई मूल के हर व्यक्ति को वे 'स्टीव' बुलाते थे.पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही मिशेल स्टॉर्क ने पृथ्वी शॉ को बोल्ड कर दिया. शॉ के आउट होने के बाद पहले ही ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे पुजारा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने जमकर बल्लेबाजी की. पुजारा ने 160 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए. उनका विकेट ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायन ने लिया.