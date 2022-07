IND vs ENG: बेन स्टोक्स को शार्दुल-बुमराह ने दिए 2 जीवनदान, तीसरे मौके पर किया इंग्लिश कप्तान का काम तमाम!

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो ने मेजबान टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने तेजी से रन बटोरते हुए भारतीय टीम को दबाव में ला दिया. यह दबाव तब और बढ़ता दिखा, जब शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का आसान सा कैच छोड़ दिया. शार्दुल ऐसा करने वाले इकलौते फील्डर नहीं रहे. उनके बाद यही काम भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने भी किया. उस समय गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर ही कर रहे थे. हालांकि, बुमराह और शार्दुल ने जल्द ही अपनी इस गलती को सुधार लिया.

कप्तान बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो ने एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन तेजी से रन बटोरने शुरू किए और 5 ओवर में ही 84 रन से टीम को 100 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया. स्टोक्स और बेयरस्टो ठीक उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसा इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में किया था. नॉटिंघम में खेले इस टेस्ट मैच में स्टोक्स-बेयरस्टो की जोड़ी ने पांचवें विकेट के लिए 121 गेंद में 179 रन की पार्टनरशिप की थी और असभंव से दिख रहे लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया था. भारत के खिलाफ भी यह जोड़ी कुछ यही इरादा लेकर बल्लेबाजी कर रही थी और भारतीय फील्डरों ने भी बेन स्टोक्स के 2 मैच छोड़कर टीम के लिए परेशानी और बढ़ा दी थी.

शार्दुल ने पहली बार स्टोक्स को दिया जीवनदान

पहली बार स्टोक्स को 36वें ओवर में जीवनदान मिला. यह ओवर मोहम्मद शमी फेंक रहे थे. उनकी पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने स्टोक्स का कैच छोड़ दिया. स्टोक्स ने शमी की गेंद पर आगे निकलकर शॉट खेलना चाहा. लेकिन, गेंद बल्ले पर नहीं आई और टॉप ऐज लगने के कारण हवा में चली गई. शार्दुल सही वक्त पर गेंद के नीचे भी आ गए थे. लेकिन, गेंद उनकी उंगलियों से टकराकर नीचे गिर गई.

Third time’s the charm for #TeamIndia 🙌🏽

Dropped twice on the field, #BenStokes finally gets caught in some much needed redemption for #Bumrah & #Shardul 😅

Tune in to Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN) & Sony Ten 4 (TAM/TEL) #ENGvINDLIVEonSonySportsNetwork #ENGvIND pic.twitter.com/EfTgin8LKv

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 3, 2022