IND vs ZIM: शार्दुल ठाकुर कैसे हर बार विकेट निकालने में हो जाते हैं सफल, खुद खोला राज; वीडियो

नई दिल्ली. पहले वनडे में जिम्ब्बावे को 10 विकेट से रौंदने के बाद दूसरे में भी भारत ने मेजबान देश का वैसा ही हाल किया. 146 गेंद रहते 5 विकेट से मैच तो जीता ही, साथ ही सीरीज में भी 2-0 की अजेय बढ़त ले ली. दूसरे वनडे में दीपक चाहर के स्थान पर शार्दुल ठाकुर को खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके को बेकार नहीं होने दिया. शार्दुल ने मैच में शानदार गेंदबाजी की और सबसे अधिक 3 विकेट लिए. मैच के बाद मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई टीवी के लिए शार्दुल ठाकुर का इंटरव्यू लिया और उनके विकेट लेने का राज पूछा. इस पर शार्दुल ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया.

शार्दुल ठाकुर ने दूसरे वनडे में 7 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए थे. शार्दुल मैन विद द गोल्डन आर्म कहलाते हैं. यानी जब कप्तान को विकेट की दरकार होती है और उन्हें गेंद थमाई जाती है तो नतीजा टीम के हक में ही आता है. वो ज्यादातर मौकों पर विकेट हासिल करने में सफल रहते हैं.

सही लेंथ पर गेंद फेंकना का प्लान था: शार्दुल

मोहम्मद सिराज जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे नहीं खेले थे. उन्हें दूसरे मैच में दीपक चाहर के स्थान पर प्लेइंग-XI में शामिल किया गया था. इस पर सिराज ने इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा कि आप पहला वनडे नहीं खेले थे. दूसरे मैच के लिए कैसे तैयारी की. क्या प्लान था इस मैच के लिए. इस पर शार्दुल ने कहा, ‘मैं फर्स्ट चेंज पर गेंदबाजी के लिए आया था. उससे पहले आपको(सिराज) और प्रसिद्ध को गेंदबाजी करते देखा था. आप लोगों की गेंदबाजी की जो लाइन-लेंथ थी, उसे देखा और फिर वही करने की कोशिश कर रहा था कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करने से बल्लेबाज को खेलने में परेशानी हो रही है. बस, यही सिंपल प्लान था.’

