शार्दुल ठाकुर ने किया खुलासा, सुनाई 'लॉर्ड' निकनेम की पीछे की कहानी- VIDEO

नई दिल्ली. शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) जब भी भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वह लंबे समय तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं, शायद अपने अन्य साथियों से थोड़ा ज्यादा. मुंबई के दाएं हाथ के सीमर सोशल मीडिया पर फैन्स के पसंदीदा हैं. फैन्स के लिए शार्दुल ठाकुर ‘लॉर्ड’ (Lord Shardul Thakur) हैं. जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच (India vs South Afirca) के दूसरे दिन शार्दुल ने सात विकेट झटके और टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई. इसके बाद मैच के तीसरे दिन उन्होंने बल्ले से भी अपना कमाल दिखाया. शार्दुल ठाकुर ने 17.5 ओवर में 61 रन देकर सात विकेट लिए. इसके बाद दूसरी पारी में 24 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के के साथ 28 रन की महत्वपूर्ण पारी भी खेली.

शार्दुल ठाकुर के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (IND vs SA) पहली पारी में 7 विकेट झटकने के बाद सोशल मीडिया पर जल्दी ही ‘लॉर्ड शार्दुल ठाकुर’ ट्रेंड होने लगा. लेकिन यह नाम यानी ‘लॉर्ड शार्दुल ठाकुर’ कहां से आया? भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा गेंदबाज पारस म्हाम्ब्रे द्वारा दिन के खेल के बाद पूछे जाने पर शार्दुल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इसे किसने शुरू किया था, लेकिन पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान ‘लॉर्ड’ नाम का दौर शुरू हो गया था.

बीसीसीआई (BCCI) के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शार्दुल ठाकुर का एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में शार्दुल ने बताया, ”सच में पता नहीं किसने मुझे ‘लॉर्ड’ कहना शुरू किया, लेकिन मुझे यकीन है कि यह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद शुरू हुआ… आईपीएल से ठीक पहले. यह एक ऐसी सीरीज थी, जहां मुझे काफी सफलता मिली और ज्यादातर एक ओवर में लगातार दो विकेट लेने के बाद… वहां से नाम आया.”

