WTC Final: शार्दुल ठाकुर प्रैक्टिस मैच के बाद टीम छोड़कर गए, चौंक गए ऋषभ पंत-रवि शास्त्री

नई दिल्ली. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) के लिए टीम इंडिया तैयारियों में जुटी हुई हैं. 18 जून से होने वाले फाइनल से पहले भारतीय टीम इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रही है. इस प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शानदार शतक ठोका, वहीं जडेजा और शुभमन गिल ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली. इन खिलाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा की. बीसीसीआई ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है जिसमें तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं जो काफी हैरान करने वाला है. शार्दुल को देख विकेटकीपर ऋषभ पंत और रवि शास्त्री भी दंग रह गए.



बीसीसीआई ने इंट्रास्क्वाड मैच के तीसरे दिन का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जिसके कैप्शन में लिखा था- इंस्ट्रास्क्वाड मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया लय और ठहराव पाने के लिए मैदान में उतरी थी. इस वीडियो में हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा और मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करते नजर आए. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और आवेश खान दिखाई दिये. सभी खिलाड़ियों पर हेड कोच रवि शास्त्री की नजरें बनी हुई थी.



The third day of intra-squad match simulation was about settling down & finding that rhythm. 👍 👍 #TeamIndia