IND vs ENG Final: शेफाली वर्मा को मिल गया मनचाहा बर्थडे गिफ्ट, तिरंगे के साथ मनाया जश्न

नई दिल्ली. अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड (ICC Women’s U19 T20 World Cup) कप का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को हुआ. इस मैच में भारतीय महिलाओं ने जो किया वो टीम इंडिया के पुरुष नहीं कर पाए हैं. टीम की युवा कप्तान शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने धोनी जैसी कप्तानी दिखा दी. शेफाली का जन्मदिन 28 जनवरी को था. लेकिन उन्हें उस दिन मनचाहा तोहफा नहीं मिल सका. सेमीफाइनल के बाद शेफाली ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें अपने जन्मदिन का तोहफा क्या चाहिए?

वर्ल्ड कप में भारत ने शुरुआत शानदार की थी. लेकिन सुपर-6 में एक दौर ऐसा भी था जब टीम इंडिया मुसीबत में पड़ गई थी. उस समय सामने थी ऑस्ट्रेलिया और भारत को हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उसके बाद शेफाली एंड कंपनी ने शानदार वापसी की. सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को पटखनी देकर भारत ने फाइनल का टिकट काटा था. वहीं, फाइनल में इंग्लैंड जैसी टीम ने भी भारत के सामने घुटने टेक दिए. शेफाली ने वर्ल्ड कप से पहले ही अपने बर्थडे तोहफे का प्लान बना लिया था. इंग्लैंड को पस्त करने के बाद शेफाली ने तिरंगे के साथ जीत का जश्न मनाया.

🏆The World Cup Win!

Absolutely gripping win in the final for our Girls in Blue 👌#U19T20WorldCup #INDvENG pic.twitter.com/oR2pv6WSDj

