IND vs WI 1st ODI: शिखर धवन शतक से 3 रन से चूके, ब्रूक्स ने 'सुपरमैन' बनकर लपका कैच- Video

नई दिल्ली. अनुभवी ओपनर शिखर धवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के शुरुआती वनडे (IND vs WI 1st ODI) में शुक्रवार को कमाल का खेल दिखाया लेकिन शतक से चूक गए. उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए 99 गेंदों पर 97 रन बनाए. धवन को पारी के 34वें ओवर में गुदकेश मोती (Gudakesh Motie) ने शामार ब्रूक्स के हाथों कैच करा दिया. ब्रूक्स ने ‘सुपरमैन’ के अंदाज में डाइव लगाते हुए धवन का कैच लपका.

वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे शिखर धवन ने शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज किया और 119 रन की ओपनिंग साझेदारी की. शुभमन गिल 53 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 64 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए. धवन ने फिर श्रेयस अय्यर के साथ पारी को आगे बढ़ाया और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को जमकर धोया.

यहां क्लिक कर देखें, इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

धवन शानदार लय में नजर आ रहे थे और ऐसा लगा कि वह शतक भी पूरा कर लेंगे. उन्होंने मोती के पारी के 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर डीप मिड-विकेट दिशा में छक्का भी जड़ा लेकिन अगली ही गेंद पर ब्रूक्स ने उन्हें लपक लिया. दिल्ली के इस खिलाड़ी ने 99 गेंदों की अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े.

