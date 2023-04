'लव एट फर्स्ट साइट, पुराना भूल के...' IPL के बीच शिखर धवन का प्राइवेट वीडियो लीक, सोशल मीडिया पर हंगामा

नई दिल्ली. शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. जहां यह विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर अपनी अपनी शानदार बैटिंग के दम पर सुर्खियां बटोर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ शिखर धवन का एक वीडियो कथित तौर पर ऑनलाइन लीक हो गया है. शिखर धवन के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स शेयर कर रहे हैं. इस लीक वीडियो में शिखर धवन को अपने “पहली नजर में प्यार” के बारे में बात करते हुए दिखाया है. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग अंदाजा भी लगा रहे हैं.

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शिखर धवन एक दरवाजे से अंदर आते हैं और कैमरे के सामने सोफे पर बैठ जाते हैं. इसके बाद वह इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को कुकी ऑफर करते हैं. हालांकि, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है. सिर्फ उसकी आवाज ही इस पूरे वीडियो के दौरान सुनाई दे रही हैं.

इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति ने शिखर धवन से उस लड़की के बारे में कुछ सवाल पूछे, जिससे भारतीय सलामी बल्लेबाज हाल ही में मिले हैं. शिखर धवन के मुताबिक, एक फार्महाउस में एक पार्टी के दौरान उनकी उनसे मुलाकात हुई थी. धवन ने मुस्कुराते हुए कहा, ”जब मैंने उसे देखा, तो मैं देखता रह गया. जब मैंने उसे सुना, तो मैं सुनता रह गया.”

इसके बाद शिखर धवन ने बताया कि उनकी प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ी. वीडियो के अंत में उन्होंने कहा, “पुराना भूल के, यह आगे बढ़ने का समय है.” जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. फैन्स ने कमेंट सेक्शन में छलांग लगा दी. फैन्स अंदाजा लगा रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है. हालांकि, कुछ यूजर्स ने इस वीडियो पर शिखर धवन की निजी जिंदगी को लेकर भी कमेंट करने शुरू कर दिए.

Guys now make your day more awsome by watching this awesome video by Shikhar Dhawan. Shikhar Dhawan Leaked Video pic.twitter.com/UxXX1F3qz6

— Hitman Hitman (@Hitman264209208) April 10, 2023