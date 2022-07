IND vs WI 2nd ODI : शिखर धवन ने लपके शानदार कैच और फिर 'सिग्नेचर स्टाइल' में मनाया जश्न- Video

नई दिल्ली. टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान शिखर धवन मैदान पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह साथी खिलाड़ियों के साथ मस्ती भी करते हैं. सोशल मीडिया पर उनके वीडियो कई बार वायरल होते हैं. उनका ‘सिग्नेचर स्टाइल’ भी लोगों को काफी पसंद आता है जिसमें वह कैच लपकने के बाद अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारते हैं और फिर हाथ ऊपर की तरफ करके इशारा करते हैं. पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे (WI vs IND 2nd ODI) में भी उनका यही स्टाइल देखने को मिला.

वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 311 रन बनाए. ओपनर वशाई होप एक छोर पर जमे रहे और उन्होंने शानदार शतक जड़ा. होप ने 135 गेंदों पर 115 रन बनाए और अपनी पारी में 8 चौके, 3 छक्के जड़े. कप्तान निकोलस पूरन (74) ने अर्धशतक जड़ा. पूरन ने 77 गेंदों पर 1 चौका और 6 छक्के जड़े. भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने 7 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि दीपक हुडा, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिला.

शिखर धवन की गलती से पूरी भारतीय टीम पर लगा जुर्माना

पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर रविवार को दूसरे वनडे के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी संभाल रहे शिखर धवन ने लगातार 2 कैच लपके. उन्होंने पहले अक्षर पटेल की गेंद पर शामार ब्रूक्स को पवेलियन भेजा और फिर युजवेंद्र चहल की गेंद पर ब्रैंडन किंग का कैच लपका.

अक्षर पटेल ने पारी के 22वें ओवर में भारत को दूसरी सफलता दिलाई. उन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर शामार ब्रूक्स (35) को शिखर धवन के हाथों कैच कराया. धवन ने जैसे ही कैच लपका, उन्होंने अपने ‘सिग्नेचर स्टाइल’ में इसका जश्न मनाया.

