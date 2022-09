शिखर धवन ने कबड्डी खिलाड़ियों के साथ हुए व्यवहार पर जताई हैरानी, वीडियो शेयर कर कहा- बेहद निराशाजनक

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महिला कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा खाना परोसने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ इस तरह किए गए खराब व्यवहार और अव्यवस्था की जमकर आलोचना हो रही है. अब क्रिकेटर शिखर धवन ने भी इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने वीडियो शेयर खिलाड़ियों के साथ हुए इस तरह के बुरे व्यवहार पर निराशा जताई है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी वायरल हो रहा है.

स्टार क्रिकेटर धवन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में खाना खाते हुए देखना बेहद निराशाजनक है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी खेल विभाग से आग्रह है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए.” बता दें कि वायरल वीडियो में राज्य कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने सहारनपुर आईं महिला खिलाड़ियों के लिए बनाया गया खाना स्टेडियम के टॉयलेट में रखा हुआ दिख रहा था और खिलाड़ी वहां से खाना ले जाती भी दिख रही थी.

This is very disheartening to see Kabaddi players at State level tournament having food in toilet. Would request @myogiadityanath & @UPGovtSports to look into the same and take necessary action. pic.twitter.com/2pekZW8Icx

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 21, 2022