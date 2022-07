'रोहित आ ना...', द्रविड़ ने जीत के बाद दिया गुरु ज्ञान, तो धवन ने इसमें भी हंसाने का मौका ढूंढ लिया, देखिए VIDEO

नई दिल्ली. शिखर धवन रहे और हंसने-हंसाने का दौर ना चले, ऐसा हो नहीं सकता है. उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत ऐसी इंस्टा रील से की थी, जिसमें फैंस को हमेशा संजीदा रहने वाले हेड कोच राहुल द्रविड़ का भी अलग अंदाज देखने को मिला था. अब उन्होंने भारत की वेस्टइंडीज पर सीरीज जीत के बाद भी कुछ ऐसा ही किया है, जिस पर साथी खिलाड़ियों के साथ फैंस को भी हंसने का मौका मिल गया. इस बार धवन ने टीम के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा के मजे लिए हैं.

आखिर धवन ने ऐसा क्या किया? आइए आपको बताते हैं. रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में शिखर धवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी की और पहली बार किसी भारतीय कप्तान ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया.

द्रविड़ युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश

अब जीत इतनी बड़ी है तो इसका जश्न भी मनाना लाजिमी था. तो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए एकजुट हुए. खिलाड़ी जश्न मनाते, उससे पहले राहुल द्रविड़ ने गुरु ज्ञान दिया. इसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. द्रविड़ ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए युवा खिलाड़ियों की तारीफ की. उन्होंने कहा, “हम यहां एक युवा टीम के साथ आए थे. इंग्लैंड में खेलने वाले बहुत से लोग यहां नहीं खेले. जिस तरह से आप लोगों ने ये तीन मैच खेले. इसमें से कुछ मुकाबले बेहद करीबी थे. हमने उन पर चर्चा की है. अच्छा यह रहा कि नतीजे हमारे हक में आए. युवा खिलाड़ियों ने दबाव में शानदार खेल दिखाया, यह युवा टीम के लिए अच्छी निशानी है.

From The #TeamIndia Dressing Room!

Head Coach Rahul Dravid & Captain @SDhawan25 applaud 👏 👏 the team post the 3-0 win in the #WIvIND ODI series. 🗣 🗣

Here’s a Dressing Room POV 📽 – By @28anand

P.S. Watch out for the end – expect something fun when Shikhar D is around 😉😁 pic.twitter.com/x2j2Qm4XxZ

