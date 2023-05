वाह! क्या कैच है... भागते हेटमायर के कैच को देखकर आपके मुंह से भी निकलेगा कुछ ऐसा ही, VIDEO

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का 56वां मुकाबला 11 मई को कोलकाता नाईट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ईडन गार्डन में खेला गया. इस मुकाबले को आरआर की टीम यशस्वी जायसवाल के आतिशी पारी के बदौलत नौ विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही. इससे पहले क्षेत्ररक्षण के दौरान कैरेबियन खिलाड़ी शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़ते हुए सबको हैरान कर दिया था.

दरअसल, यह वाक्या कोलकाता की बल्लेबाजी के दौरान देखने को मिला. राजस्थान के लिए पारी का तीसरा ओवर कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) डाल रहे थे. वहीं उनके सामने इंग्लिश सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय (Jason Roy) बल्लेबाजी के लिए तैयार थे.

