'सक्रीन नहीं, स्क्रीन...' शोएब अख्तर ने साथी क्रिकेटर की लाइव शो में की बेइज्जती, लोगों ने दिखाया आईना

नई दिल्ली. पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आपसी तकरार जगजाहिर है. कई मौकों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की खुलेआम बेइज्जती की है. शोएब अख्तर आजकल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. अख्तर ने हाल में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर अंग्रेजी में हाथ तंग होने को लेकर सवाल उठाए थे. तब उनके इस बयान से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस काफी नाराज हो गए थे. शोएब के बाबर पर दिए बयान का मामला शांत भी नहीं हुआ था और इस पेसर ने अपने बयान से फिर नया बखेड़ा कर दिया. इस बार शोएब अख्तर ने लाइव शो में साथी क्रिकेटर का मजा उड़ाया है. हालांकि, इसके बाद अख्तर खुद लोगों के निशाने पर आ गए.

शोएब अख्तर ने इस बार कामरान अकमल की अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर सवाल खड़े किए हैं. कामरान एक लाइव शो में बैठे थे, उसी दौरान शोएब अख्तर की एंकर से बातचीत हुई. शोएब ने बातचीत के दौरान ही कामरान अकमल की अंग्रेजी पर चुटकी ली. शोएब ने कहा कि कामी (कामरान अकमल) हमारा मैच विनर था. वो शायद सुन रहे होंगे. मैं उनकी बातें सुन रहा था. वो शो में कह रहे थे सक्रीन. जबकि होता स्क्रीन है.

Shoaib Akhtar took a dig at Kamran Akmal live on TV, shouldn’t have been done. Sad. pic.twitter.com/nR7WfgkQ0y

— Farid Khan (@_FaridKhan) February 23, 2023