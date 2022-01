'विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी नहीं, उनसे छुड़वाई गई'; पाकिस्तानी दिग्गज का बड़ा बयान-VIDEO

नई दिल्ली. विराट कोहली ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी भी छोड़ दी. इससे पहले, उन्होंने सितंबर में टी20 टीम की कप्तानी से हटने का फैसला लिया था. इसके बाद, बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली थी. उनकी जगह रोहित शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके पीछे बोर्ड ने दलील थी कि सेलेक्टर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ही कप्तान चाहते हैं. इसलिए यह फैसला लिया गया.

इसके बाद से ही बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच कप्तानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भी इस विवाद पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि कोहली ने कप्तानी छोड़ी नहीं, उनसे छुड़वाई गई.

मस्कट में लीजेंड्स क्रिकेट लीग में एशिया लायंस की तरफ से खेल रहे शोएब अख्तर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “विराट कोहली ने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी है. उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है. यह सब जानते हैं. उनके लिए वक्त फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है. लेकिन वो मानसिक तौर पर मजबूत खिलाड़ी हैं. उनकी काबिलियत पर शायद ही किसी को शक होगा. वो महान क्रिकेटर हैं. उनके लिए भी अचानक यह सब होना किसी झटके से कम नहीं है.”

#WATCH | Virat Kohli did not relinquish the captaincy himself. He was forced to do so… He is a great cricketer. I think he is going to come out of this: Former Pakistan fast bowler Shoaib Akhtar in Muscat, Oman pic.twitter.com/jbXU5My2bj

— ANI (@ANI) January 23, 2022