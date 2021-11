शोएब अख्तर को ओवर स्मार्ट बनना पड़ा महंगा, Live शो से 'भागने' पर चैनल ने थमाया करोड़ों रुपए का नोटिस

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन (PTV) ने अख्तर को 100 मिलियन (10 करोड़ रुपये) का मानहानि नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पिछले महीने पीटीवी स्पोर्ट्स से ऑन एयर इस्तीफा (Shoaib Akhtar On Air Resignation) दे दिया था, जो न केवल दोनों के बीच हुए करार का उल्लंघन है, बल्कि इससे पीटीवी को बड़ा नुकसान भी हुआ है. पीटीवी के नोटिस मिलने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा कर दी है. उन्होंने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

शोएब ने लिखा कि एकदम निराश हूं. जब मैं पीटीवी के लिए काम कर रहा था, तब मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहने के बाद, उन्होंने अब मुझे एक रिकवरी नोटिस भेजा है. मैं एक फाइटर हूं और हार नहीं मानूंगा और इस कानूनी लड़ाई को लड़ूंगा. हम कानून के मुताबिक इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे.

पीटीवी ने शोएब अख्तर को भेजा नोटिस

एआरवाय न्यूज के मुताबिक, पीटीवी ने शोएब को भेजे नोटिस में कहा है, “करार के क्लॉज-22 के अनुसान, दोनों पक्षों को 3 महीने की लिखित नोटिस या उसके एवज में भुगतान करके अपने समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा. जबकि, शोएब अख्तर ने 26 अक्टूबर को ऑन एयर इस्तीफा दे दिया. इसे कारण पीटीवी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है.”

नोटिस में आगे कहा गया है कि शोएब भी पीटीवीसी प्रबंधन को बिना किसी पूर्व सूचना के टी20 विश्व कप प्रसारण के दौरान दुबई से चले गए. इसके अलावा, भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ एक भारतीय टीवी शो में लगातार लाइव डिस्कशन में शामिल होते रहे. इससे भी पीटीवी को नुकसान हुआ.

अख्तर को 3 महीने की सैलरी का भुगतान करना होगा

अख्तर को पीटीवीसी द्वारा नुकसान के रूप में 100 मिलियन की राशि के साथ-साथ 3333000 रूपए के भुगतान के लिए कहा गया है, जोकि पीटीवी के तीन महीने के वेतन के बराबर है. अगर अख्तर ऐसा नहीं करते हैं तो पीटीवी उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार अपने पास रखता है.

क्या था अख्तर-पीटीवी विवाद ?

शोएब अख्तर पिछले महीने टी20 विश्व को लेकर पीटीवी के स्पोर्ट्स शो पर हो रहे डिबेट में हिस्सा ले रहे थे. इस शो के एंकर डॉ नौमान नियाज थे. इसी दौरान एंकर ने ऐसा कहा, जिसपर शोएब अख्तर बिफर गए और उन्होंने ऑन एयर ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया. दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुकाबले को लेकर चर्चा हो रही थी. शोएब डिबेट के दौरान हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में अपने तर्क रख रहे थे.

T20 WC: पाकिस्तान ने ग्रुप टॉपर के तौर पर सेमीफाइनल में बनाई जगह, स्कॉटलैंड पर दर्ज की बड़ी जीत

इसी बीच, डॉ नौमान ने अख्तर से कहा कि आप जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, तो आप चाहें जो जा सकते हैं. उस समय तो शोएब ने एंकर से कह दिया कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था. क्रिकेट पर ही बात कर रहा था. इस मुद्दे को यहीं खत्म करें. लेकिन इसके बाद अचानक उन्होंने लाइव शो पर ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे साथ नेशनल टीवी पर बर्ताव किया गया. मैं पीटीवी से रिजाइन कर रहा हूं. इसके बाद वो शो छोड़कर चले गए.

Dr Nauman Niaz and Shoaib Akhtar had a harsh exchange of words during live PTV transmission. pic.twitter.com/nE0OhhtjIm

— Kamran Malik (@Kamran_KIMS) October 26, 2021