शोएब अख्तर ने बनाई लिस्ट, बताया- शाहिद अफरीदी से हैं क्या-क्या समस्या- VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपने पूर्व साथी शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के साथ चार समस्याओं को सूचीबद्ध किया है. पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket) की दो सबसे बड़ी हस्तियों, अख्तर और अफरीदी ने एक साथ बहुत सारा क्रिकेट खेली है और एक खास बंधन साझा करने के लिए भी जाने जाते हैं. दोनों ने जहां कई इंटरव्यू में एक-दूसरे की टांग खींची है, वहीं तारीफों की बौछार करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं. वास्तव में, कुछ साल पहले शोएब अख्तर ने खुलासा किया था कि अफरीदी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके शुरुआती दिनों में सीनियरों द्वारा कठोर व्यवहार किया गया था. हालांकि, रावलपिंडी एक्सप्रेस ने मंगलवार (16 नवंबर) को खुलासा किया कि उन्हें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान के साथ कुछ समस्याएं भी हैं. अख्तर ने ट्विटर एक वीडियो साझा किया, जिसमें अनुभवी ऑलराउंडर भी हैं.

शाहिद अफरीदी के बड़े हिटिंग कौशल से लेकर उनके बालों तक, अख्तर ने मजाक में चार मुद्दों को वीडियो में सूचीबद्ध किया, जिसमें दोनों पूर्व क्रिकेटरों को दिखाया गया है. शोएब अख्तर ने कैप्शन दिया, “क्या आप बूम बूम शाहिद अफरीदी के बारे में जो कह रहे हैं, उससे सहमत हैं?” अख्तर ने कहा कि वीडियो शूट करने वाला शख्स खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहा है.

शोएब अख्तर ने कहा, ”शाहिद अफरीदी के साथ मेरी एक ही समस्या है कि वह दिखने में बेहतर है. और फिर, मेरे पास एक और समस्या यह है कि वह गेंद को मुझसे ज्यादा हिट करता है. असल में, समस्या यह है कि वह मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध है.”

इसके बाद जो अख्तर ने कहा, उसे सुनकर शाहिद अफरीदी भी हंस पड़े, ”एक और समस्या, सबसे बड़ी, मेरे पास उनके साथ यह है कि उनके पास मुझसे ज्यादा बाल हैं. मैंने दूसरे दिन फ्लाइट में उनके भाई से यही कहा कि उनके बाल मुझसे ज्यादा हैं और वह मुझसे कहीं बेहतर दिखने वाला है.” वीडियो के अंत में अफरीदी कमरे के एक कोने की ओर इशारा करते हुए अख्तर से कहते हैं: “लोग आपका इंतजार कर रहे हैं.”

Do you agree with what i am saying about Boom Boom @SAfridiOfficial ? pic.twitter.com/lEGYfeXhIQ

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 16, 2021