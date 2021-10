शोएब अख्तर से LIVE शो में बाहर जाने के लिए कहा गया, पूर्व बॉलर ने अपमान के बाद दिया इस्तीफा- VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) उस समय विवादों में घिर गए, जब उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम से बाहर निकलकर क्रिकेट विश्लेषक के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. दरअसल, लाइव शो के दौरान शोएब अख्तर पीटीवी (PTV) पर शो के मेजबान द्वारा सेट छोड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद वहीं अपनी माइक उतारा और स्टूडियो से बाहर चले गए. 46 साल के शोएब अख्तर ने कहा कि टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान (Pakistan vs New Zealand) की पांच विकेट की जीत के बाद शो में मेजबान द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और उनका अपमान किया गया. ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट और 163 वनडे मैच खेले हैं. शो के होस्ट नौमान नियाज ने उन्हें वापस बुलाने का प्रयास नहीं किया. उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और सामान्य रूप से शो को जारी रखा.

इस घटना से शो के दूसरे गेस्ट सर विवियन रिचर्ड्स, डेविड गॉवर, राशिद लतीफ, उमर गुल, राशिद लतीफ, आकिब जावेद और पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान सना मीर जैसे महान लोग स्पष्ट रूप से हिल गए. अख्तर के वॉक आउट ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है, जिसमें अधिकांश यूजर्स ने उनके साथ सहानुभूति व्यक्त की है. इसके साथ ही पीटीवी स्पोर्ट्स होस्ट नियाज से माफी की मांग भी की जा रही है, जो एक प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार और विश्लेषक हैं. नियाज पीटीवी खेल विभाग के प्रमुख हैं.

अख्तर और शो के होस्ट के बीच बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर साझा किए जा रहे है. इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद शोएब अख्तर ने बुधवार को खुद ट्विटर पर अपनी स्थिति स्पष्ट की. अख्तर ने ट्वीट किया, ”सोशल मीडिया पर कई क्लिप वायरल हो रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं स्पष्ट कर दूं. डॉ. नौमान घृणितऔर असभ्य थे, उन्होंने मुझे शो छोड़ने के लिए कहा. यह विशेष रूप से शर्मनाक था, क्योंकि आपके पास सर विवियन रिचर्ड्स और डेविड गॉवर जैसे दिग्गज हैं, जो मेरे कुछ समकालीनों और वरिष्ठों के साथ सेट पर बैठे हैं और लाखों लोग देख रहे हैं.”

उन्होंने आगे लिखा, ”मैंने यह कहकर सभी को शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की कि मैं इस आपसी समझ के साथ डॉ. नौमान की टांग खींच रहा हूं कि डॉ. नौमान भी विनम्रता से माफी मांगेंगे और हम शो के साथ आगे बढ़ेंगे. लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार दिया और तब मेरे पास और कोई चारा नहीं था.” समस्या स्पष्ट रूप से तब शुरू हुई, जब शोएब अख्तर ने मेजबान द्वारा एक सवाल की लाइन को नजरअंदाज कर दिया गया और तेज गेंदबाज हारिस राउफ के बारे में बात करने लगे. अख्तर पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स और उसके कोच आकिब की हारिस की खोज करने और उसे ठीक से समर्थन देने के लिए प्रशंसा करने कर रहे थे.

अख्तर ने कहा कि जब उन्होंने पूर्व टेस्ट तेज गेंदबाज की ओर इशारा किया तो नोमान ने उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ”यह वह व्यक्ति है जो सभी श्रेय का हकदार है. यह लाहौर कलंदर्स ही थे, जिन्होंने हमें हारिस रऊफ दिया.” मेजबान, स्पष्ट रूप से नाराज और चिढ़ गया, क्योंकि अख्तर ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की थी. तब शो के होस्ट ने शोएब से कहा कि वह उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसी परिस्थितियों में बेहतर होगा कि वह शो छोड़ दे और एक कमर्शियल ब्रेक के लिए चला जाए.

Dr Nauman Niaz and Shoaib Akhtar had a harsh exchange of words during live PTV transmission. pic.twitter.com/nE0OhhtjIm

— Kamran Malik (@Kamran_KIMS) October 26, 2021