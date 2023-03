शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के जले पर छिड़का नमक, अफगानिस्तान से हार पर बोले- हमारे पठान भाई जीत गए, बस अब...

नई दिल्ली. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह में 3 टी20 की सीरीज खेली जा रही है. पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने युवा खिलाड़ियों से सजी पाकिस्तान टीम को हरा दिया था. ये अफगानिस्तान की टी20 में पाकिस्तान पर पहली जीत थी. अफगानिस्तान की इस जीत से सिर्फ टीम के फैंस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर भी खुश हैं. उन्हें अपनी टीम की हार का गम नहीं. उन्होंने कहा कि हमारे पठान भाई जीते हैं. अख्तर ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को ठीक-ठाक फैंटा दिया है.

शोएब अख्तर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, “अफगानिस्तान की टीम ने ठीक-ठाक तरीके से पाकिस्तान को फैंटा दिया है. अफगानिस्तान की टीम वाकई बड़ी जबरदस्त है. उनके स्पिन और तेज दोनों गेंदबाज शानदार हैं. मोहम्मद नबी ने बेहतरीन गेंदबाजी की. मुझे यकीन है कि इस साल जब भारत में वर्ल्ड कप होगा तो अफगानिस्तान भी एक मजबूत टीम के तौर पर जरूर उभरेगी. मुझे काफी खुशी है कि हमारे पठान भाई जीते हैं. शादाब खान को दिल छोटा नहीं करना चाहिए. वो अच्छे कप्तान हैं और उम्मीद है कि वो अगले मुकाबले में वापसी करेंगे.”

