VIDEO: शोएब अख्तर का बड़ा बयान, कहा- औसत खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए चुने गए, इसलिए हारे

नई दिल्ली. बाबर आजम (Babar Azam) की अगुआई वाली पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) के एक मुकाबले में गुरुवार को जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराया. पाकिस्तान की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 11 रन बनाने थे, लेकिन उसके खिलाड़ी 9 रन ही बना सके. मैच में जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 130 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम 8 विकेट से 129 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की यह लगातार दूसरी हार है. इससे पहले उसे टीम इंडिया से भी अंतिम ओवर में शिकस्त खानी पड़ी थी.

पाकिस्तान की हार पर पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने निराशा व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा, बहुत ही शर्मनाक हार है. और सेलेक्ट करो एवरेज लोग और एवरेज टीम मैनेजेंट. पीसीबी भी एवरेज है. यह उसी का परिणाम है. उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराशा हूं. आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए. अब आप क्वालिफाई भी बहुत मुश्किल से करोगे.

Average mindset, Average results. Thats the reality, face it. pic.twitter.com/plLZ11Qx0Y

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 27, 2022