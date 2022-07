बस, थोड़ा इंतजार और.....आ रही है 'रावलपिंडी एक्सप्रेस', तारीख का भी हुआ खुलासा; देखें VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की बायोपिक आने वाली है. इसका नाम ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस-रनिंग अगेंस्ट द ऑड्स’ होगा. शोएब ने खुद अपने यू-ट्यूब चैनल पर फिल्म से जुड़ा एक मोशन पोस्टर जारी किया. इसमें ही फिल्म की रिलीज की तारीख का भी खुलासा हुआ है. यह फिल्म 16 नवंबर, 2023 को सिनेमाघरों में आएगी.

फिल्म को जो मोशन पोस्टर जारी हुआ है, उसमें एक शख्स रेल की पटरी पर दौड़ता नजर आ रहा है. शोएब का जन्म रावलपिंडी में हुआ था और तेज रफ्तार गेंदबाज होने के कारण ही उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम मिला था. उनकी बायोपिक भी इसी नाम से आ रही है.

शोएब अख्तर की बायोपिक के डायरेक्टर मुहम्मद फजर कासिर कर रहे हैं. शोएब ने अपने ट्विटर अकाउंट से बायोपिक का मोशन पोस्टर जारी करने के साथ कैप्शन लिखा, “इस खूबसूरत सफर की शुरुआत. मेरी कहानी, मेरी जिंदगी, मेरी बायोबिक “रावलपिंडी एक्सप्रेस-रनिंग अगेंस्ट द ‘ऑड्स” आने वाली है. आप भी ऐसी सवारी के लिए तैयार हो जाइए, जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं किया होगा. पाकिस्तान के खिलाड़ी पर पहली विदेशी फिल्म. आपका अपना शोएब अख्तर.”

