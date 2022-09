शोएब अख्तर पुराने ख्यालों में डूबे, वर्षों पुरानी तस्वीर शेयर कर लिखी दिल की बात

नई दिल्ली. क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है. इनके नाम क्रिकेट के मैदान में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड आज भी दर्ज है. इसके अलावा 47 वर्षीय दिग्गज तेज गेंदबाज मैदान में अपनी आक्रमकता के लिए भी काफी मशहूर थे. अख्तर के चाहने वालों की संख्या लाखों में हैं. पाक दिग्गज को केवल उनके ही देश में प्यार नहीं मिलता है, बल्कि भारत में भी उनके चाहने वालों की काफी बड़ी लाइन है.

पाक दिग्गज तेज गेंदबाज समय-समय पर अपनी कुछ तस्वीरें एवं वीडियो अपने चाहने वालों के लिए शेयर करते रहते हैं. बीते शनिवार को उन्होंने एक ऐसी ही तस्वीर अपने चाहने वालों के साथ साझा की है. यह तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि काफी वर्षो पुरानी तस्वीर है. अख्तर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है, ‘वो ऊंची कमर वाली पैंट्स, 90 का दशक बहुत ही मजेदार था, जिसकी वजह मैं नहीं बता सकता.’

Those high waisted days in Karachi. 90’s were definitely fun for so many reasons i can’t give 😂 pic.twitter.com/sCcdsUv3GK

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 24, 2022