T20 World Cup: शोएब अख्तर ने दी न्यूजीलैंड टीम को धमकी, बाबर से कहा- छोड़ना नहीं

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अचानक पाकिस्तान दौरे से हटने (NZ Cancelled Pakistan Tour) के बाद से ही गुस्से से उबल रहे हैं. उन्होंने कीवी टीम को क्रिकेट मैदान पर देख लेने की धमकी दी है. कीवी टीम 18 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर आई थी. लेकिन रावलपिंडी में 17 सितंबर को होने वाले वनडे से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने आतंकी खतरे का हवाला देते हुए दौरे से हटने का ऐलान कर दिया. इसके बाद से ही पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम को ऐसा करने के लिए कोस रहे हैं. इसमें सबसे बड़ा नाम शोएब अख्तर का है.

अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर वीडियो में कहा कि टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में 26 अक्टूबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी और यह मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा. इस मुकाबले में उन्होंने न्यूजीलैंड से बदला लेने को कहा है.

न्यूजीलैंड से बदला लेना है: शोएब

इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि टी20 विश्व कप में हमारा पहला मैच भारत से है. लेकिन इससे बड़ा मुकाबला 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से है. इस मैच में हमें बदला लेना है और पूरा गुस्सा मैदान पर निकालना है. इस वक्त पाकिस्तान टीम को सिर्फ इसी पर फोकस रखना चाहिए. सबसे पहले पीसीबी को अपने सेलेक्शन को ठीक करना होगा और टीम में 3-4 अच्छे लड़कों को जगह देनी होगी. ताकि पाकिस्तान की टीम और मजबूत हो जाए. पाकिस्तान क्रिकेट ने इससे बुरा वक्त भी देखा है. हम जरूर इस स्थिति से उबर जाएंगे.

So England also refuses.

Its ok guys, see you all at the T20 World Cup. Specially @BLACKCAPS.

Ab painja laganay ka time aa gaya hai. Chorna nahi hai ab @babarazam .

Full video: https://t.co/zUwpaHDvzb pic.twitter.com/PxMb1Bt5bb

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 20, 2021