VIDEO: शोएब अख्तर ने नेट में दिखाया 100 मील प्रति घंटे का खौफ, गेंद देखकर दहल जाता है दिल

नई दिल्ली. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) को दुनिया भर में उनकी तेजतर्रार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. अपने समय में उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से कई खिलाड़ियों को चोटिल किया था. निचले क्रम के बैटर अक्सर उनके सामने आने से घबराते थे. हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. इस वीडियो में वह अपनी सटीक यॉर्कर गेंदों से विपक्षी बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

यही नहीं पाकिस्तानी दिग्गज ने अपने इस वीडियो के माध्यम से यह भी दिखाया है कि जब कोई बल्लेबाज 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से आ रही गेंद का सामना करने जा रहा होता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा. ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ नाम से विश्व जगत में मशहूर अख्तर ने नेट में एक वीडियो शूट किया. इस वीडियो में उन्होंने एक शख्स से मशीन के माध्यम से 99 मील प्रति घंटे की स्पीड से गेंद को डालने को कहा. इस बीच जब गेंद मशीन से बाहर निकली तो उनके साथ वहां मौजूद हर कोई हैरान रहा गया.

Tap to see what happens when the speed gets to 100#RawalpindiExpress pic.twitter.com/r7EVfjd1JP

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) January 19, 2023