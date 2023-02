सानिया के बाद शोएब मलिक भी ले रहे हैं विदाई? मैदान पर मिला गॉर्ड ऑफ ऑनर, देखें VIDEO

नई दिल्‍ली. 41 साल की उम्र में शोएब मलिक (Shoaib Malik) नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं. वह टी20 फॉर्मेट में 500 मैच खेलने वाले पाकिस्‍तान के पहले और दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं. शोएब ने यह रिकॉर्ड शुक्रवार को बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2023) में रंगपुर राइडर्स की ओर से खेलते हुए बनाया. वेस्‍टइंडीज के कीरेन पोलार्ड (614 मैच) और ड्वेन ब्रावो (556 मैच) ही इस मामले में उनसे आगे हैं.

बीपीएल में शुक्रवार को ढाका डोमिनेटर्स और रंगपुर राइडर्स के बीच मैच खेला गया. मुकाबला शुरू होने से पहले रंगपुर राइडर्स के खिलाड़ियों की ओर से शोएब मलिक की इस उपलब्धि पर उन्‍हें ‘गॉर्ड ऑफ ऑनर’ मिला. मैच में शोएब सिर्फ 7 रन ही बना सके पर उनकी टीम 2 विकेट से जीत दर्ज करने में कामयाब रही. मलिक ने अपने टी20 करियर के 500 मैचों में 127 के स्ट्राइक रेट से 12287 रन बनाए हैं.

Shoaib Malik Received Guard Of Honours From Rangpur Riders Players And Management On Playing His 500th T20 Match.#_cricketupdateepic.twitter.com/XyjGbn075j

— Cricket Pakistan (@cricketupdatee_) February 3, 2023