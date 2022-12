VIDEO: मुंह पर लगी गेंद और बिखर गए बेल्स, पाकिस्तानी बैटर को साथी ने दिया दोहरा झटका

नई दिल्ली. पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं. एक तरफ, अपनी टेनिस स्टार पत्नी सानिया मिर्जा के साथ तलाक की खबरों को लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं, तो दूसरी ओर, मैदान में उनके साथ कुछ हुआ जिसकी चर्चा हो रही. शोएब की उम्र भले ही 40 बरस हो चुकी है. लेकिन, उनका संन्यास का कोई इरादा नहीं दिख रहा. वो इस समय लंका प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं. इसके एक मैच में ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसपर यकीन करना मुश्किल है.

लंका प्रीमियर लीग के एक मैच में बल्लेबाजी करते हुए शोएब मलिक के हेल्मेट के सामने की तरफ एक बाउंसर आकर लगी. इस वजह से उनके हेल्मेट का नेक गार्ड टूटकर स्टम्प्स पर गिर गया और बेल्स बिखर गए और इस तरह शोएब पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले हिट विकेट आउट हो गए. शोएब जिसकी गेंद पर इस तरह से आउट हुए, वो उनका पुराना साथी ही है. शोएब लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं और उनके पुराने साथी वहाब रियाज गॉल ग्लैडिएटर्स टीम का हिस्सा हैं. वहाब की ही एक बाउंसर पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में शोएब हिट विकेट हुए.

यह वाकया जाफना किंग्स की पारी के 14वें ओवर में हुआ. शोएब के हिट विकेट से ठीक एक गेंद पहले वहाब ने सदीरा समरविक्रमा को अपना शिकार बनाया था. समर के आउट होने पर शोएब बल्लेबाजी के लिए आए थे. वहाव ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद बाउंसर फेंकी. शोएब ने इसे पुल करने की कोशिश की, गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे हेल्मेट के सामने वाली ग्रिल से जा टकराई.

The ball flicks the top edge and thumps into his helmet. The protection at the back of the helmet then comes off and dislodges the bails! Let’s hope Shoaib Malik is alright.#LPL2022 #PakvEng #ENGvPAK pic.twitter.com/Wmm2fbSzeC

— Muhammad Noman (@nomanedits) December 18, 2022