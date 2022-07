काबुल स्टेडियम में LIVE टी20 मैच के दौरान धमाका, वर्ल्ड कप खेल चुके खिलाड़ी बाल-बाल बचे

नई दिल्ली. अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद भले ही क्रिकेट पर किसी तरह कोई बड़ी पाबंदी नहीं लगी हो. लेकिन, खिलाड़ी कितने महफूज हैं, इसका अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है. दरअसल, काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान की शपागीजा टी20 क्रिकेट लीग के एक मुकाबले के दौरान आत्मघाती धमाका हो गया. इसमें चार दर्शक घायल हो गए. यह मुकाबला पामीर जाल्मी और बंद-ए-अमीर ड्रैगंस टीम के बीच खेला गया. इस मुकाबले में अफगानिस्तान के लिए विश्व कप खेल रहे कई खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे थे. गनीमत रही कि उनमें से किसी को चोट नहीं पहुंची.

लाइव मैच के दौरान हुए ब्लास्ट के बाद कुछ देर के लिए स्टेडियम में अफरा-तफरी मच गई. दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बंकर के अंदर ले जाया गया. जब हमला हुआ तब संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी स्टेडियम में मौजूद थे. मैच को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा. हालांकि, पुलिस से हरी झंडी मिलने के बाद मुकाबला दोबारा शुरू हुआ और बंद-ए-अमीर ड्रैगंस टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत बदले गए 10 ओवर में 94 रन के टारगेट को 17 गेंद रहते 1 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इससे पहले, पामीर जाल्मी टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे.

आत्मघाती धमाके के 1 घंटे बाद मैच शुरू हुआ

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने ईएसपीएनक्रिकइंफो को बताया, “धमाके के फौरन बाद काबुल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और स्टैंड्स में जहां धमाका हुआ, उस जगह को खाली कराकर सघन जांच की. एक घंटे बाद, उन्होंने हमें मैच दोबारा शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी.”

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) July 29, 2022