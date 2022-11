नई दिल्‍ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच बुधवार को क्राइस्टचर्च (Christchurch) में वनडे सीरीज का तीसरा और निणार्यक मैच हो रहा है. शुभमन गिल का विकेट जल्‍दी गिरने के बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर बल्‍लेबाजी करने आए. आउट होने से पहले उन्‍होंने 59 गेंद में 49 रन की पारी खेली. हेगले ओवल के मैदान पर जहां भारतीय बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे वहीं, अय्यर ने अपनी पारी में 8 शानदार चौके लगाए. इसी बीच मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज ने एक ऐसा शॉट जड़ा उनके साथी बल्‍लेबाज को कूद कर खुद को गेंद से बचाना पड़ा.

भारतीय पारी के 17वें ओवर में श्रेयस अय्यर के साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे. यह ओवर एडम मिल्ने करने आए थे. ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस ने बुलेट की तेजी सा ऐसा शॉट जड़ा जो सीधे नॉन स्ट्राइकर पर खड़े ऋषभ पंत की तरफ गया. पंत ने गेंद को खुद की तरफ आता देख तेजी से रिएक्ट किया और कूद लगाई. यह गेंद उनके काफी करीब से निकलते हुए बाउंड्री के बाहर पहुंच गई. मिल्ने के इस ओवर में अय्यर ने दो चौके जड़कर कुल 9 रन बनाए. श्रेयस इस साल वनडे फॉर्मेट में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे है. उन्‍होंने 2022 में वनडे की 12 पारियों में 61.50 के औसत और 95.49 के स्ट्राइक रेट से 615 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं.

are you also 😄 as widely as we are watching Shreyas Iyer bat?

Continue to enjoy his fine knock in the 3rd #NZvIND ODI, LIVE & EXCLUSIVE on Prime Video: https://t.co/K6C8R5RMPc#NZvINDonPrime #CricketOnPrime pic.twitter.com/uoZtc145Xt

— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 30, 2022