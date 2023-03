VIDEO: श्रेयस अय्यर ने ईंट का जवाब दिया पत्थर से, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से लिया 'बदला', फिर दिखाई उंगली

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच इंदौर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. सीरीज का तीसरा मुकाबला तराजू पर रखा दिखाई दे रहा है. पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को महज 109 रन पर ढेर कर दिया. लेकिन पहले ही दिन टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की पिक्चर शुरू हो चुकी थी. उन्होंने एक के बाद एक 4 बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया संभलकर खड़ी होने की कोशिश में थी. लेकिन फिरकी मास्टर अश्विन ने विकटों का सिलसिला शुरू कर दिया. वहीं, उमेश यादव ने भी अपनी आग उगलती गेंदो से 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा. मेहमान दूसरे दिन महज 11 रन बनाकर ही पत्तों की तरह बिखर गए. दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया के स्टार बैटर श्रेयस अय्यर का कैच तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने पीटर हैंड्सकॉम्ब को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है.

दिल्ली में हैंड्सकॉम्ब ने अय्यर को चलता किया था

श्रेयस अय्यर ने सीरीज के दूसरे टेस्ट में कोहनी की चोट से उबरने के बाद वापसी की. लेकिन वह दिल्ली में हैंड्सकॉम्ब के एक खतरनाक कैच का शिकार हो गए थे. श्रेयस अय्यर के पास खड़े ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने शानदार कैच से श्रेयस को आउट कर दिया था. उसका बदला अय्यर ने तीसरे टेस्ट में लिया है. उन्होंने अश्विन की गेंद पर बिजली की तेजी से हैंड्कॉम्ब का कैच लेकर उन्हें चलता किया. उसके बाद उन्होंने उंगली दिखाकर सेलीब्रेट किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

