नई दिल्‍ली. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रनों की बारिश कर दी. वो उन चुनिन्‍दा बैटर्स में शामिल हो गए हैं जिन्‍होंने वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाया है. गिल ने मैच में 19 चौके और नौ छक्‍कों की मदद से 208 रनों की पारी खेली. ऐसे में इस खास मौके पर टीम इंडिया में जश्‍न तो बनता ही है. मैच खत्‍म होने के बाद रात को ड्रेसिंग रूम में ही केक मंगवाया गया. ड्रेसिंग रूम में उन्‍होंने केक काटकर इस खास मौके को सेलिब्रेट किया.

बीसीसीआई की तरफ से इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया गया. हार्दिक ने शुभमन गिल की तारीफ करते हुए कहा, “यह मेरे जीवन की सर्वश्रेष्‍ठ पारियों में से एक थी. अगर मैं अपने करियर में दोहरा शतक नहीं भी लगा पाया तब भी यह मेरे जीवन की सर्वश्रेष्‍ठ पारियों में शुमार रहेगी. बिना ज्‍यादा मेहनत किए गिल ने शॉट लगाए. उन्‍हें देखना काफी मजेदार था.”

Double Century ✅

Double the celebration 👌
#TeamIndia members describe @shubmangill's incredible Double Ton in Hyderabad in their own style 😎

