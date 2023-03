VIDEO: शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट का लिया पूरा मजा, बैटिंग से बरपाया कहर, फिर गेंदबाजी में भी जमाया हाथ

नई दिल्ली. बॉर्डर गावस्कर सीरीज (Border Gavaskar Trophy) का समापन टीम इंडिया के लिए शानदार तरीके से हुआ. सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला गया. इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली. टीम इंडिया की तरफ से भी दो शतकीय पारियां दिखीं. युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने अपनी जगह की दावेदारी पेश करते हुए शानदार शतक जड़ा. वहीं, विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी टेस्ट क्रिकेट में शतकों का सूखा खत्म कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के शतकों की बदौलत 480 रन बना दिए. इसके जवाब में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 186 और शुभमन गिल ने 126 रन की शानदार पारियां खेली. जिसकी बदौलत भारत 91 रन से आगे निकल गया. युवा बैटर शुभमन गिल को तीसरे टेस्ट में केएल राहुल के स्थान पर शामिल किया गया था. इस खिलाड़ी ने चौथे टेस्ट में भरपूर मजे लिए. अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी से मेहमानों को परेशान करने के बाद गिल ने गेंदबाजी में भी हाथ अजमाया. उनकी गेंदबाजी पर फैंस सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Shubman Gill bowling his first ever over in Test cricket🏏 (1/2) https://t.co/ndiXwiIq2v pic.twitter.com/thQ6HAOYFq

— Alaska (@Aaaaaaftab) March 13, 2023