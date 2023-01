क्या शुभमन गिल को याद आएंगी एमएस धोनी की बातें? वनडे डेब्यू में भी नहीं चला था बल्ला

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच पहला टी20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े में खेला जा रहा है. इस मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने इस मैच में अपना टी20 डेब्यू किया. गिल टेस्ट और वनडे में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं. लेकिन डेब्यू मैच उनके लिए अभी तक अच्छा साबित नहीं हुआ है.

गिल ने वनडे में अपना डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में किया था. वनडे डेब्यू में युवा बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना सके थे. वहीं, टेस्ट में 2020 में पदार्पण किया और अपने अर्धशतक से महज 5 रन से चूक गए थे. वहीं, टी20 फॉर्मेट में भी गिल के लिए डेब्यू मैच अच्छा नहीं साबित हुआ. श्रीलंका के खिलाफ ईशान किशन के साथ ओपनिंग करने उतरे गिल महज 7 रन पर ही आउट हो गए. मेहमान टीम के स्पिन गेंदबाज महेश दीक्षणा की शानदार डिलीवरी से गिल मात खा गए. एकदिवसीय डेब्यू में फेल होने के बाद पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने गिल को अपना उदाहरण दिया था. वहीं, एक बार फिर गिल को भारत के सबसे सफल कप्तान की बातें याद आ सकती हैं.

SMASHED BY DEEPAK HOODA! Consecutive sixes to awaken the crowd at Wankhede 🔥 #INDvSL #CricketTwitter pic.twitter.com/wEArZiLwM3

— Sameer Allana (@HitmanCricket) January 3, 2023