शुभमन गिल 23 साल में बने क्रिकेट के हीरो, अब फिल्मी दुनिया में सुपर हीरो, स्पाइडर-मैन बनकर मचाई धूम!

नई दिल्ली. टीम इंडिया में कई खिलाड़ी करियर के अहम मोड़ पर छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं. लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे रन मशीन कहना भी गलत नहीं होगा. शुभमन गिल (Shubman Gill) की निरंतरता से हर कोई हैरान है, युवा बैटर ने मिले मौकों को दोनों हाथों से दबोचा और विरोधी टीम के गेंदबाजों को अपना नाम रटा दिया है. शुभमन गिल ने रनों की बौछार कर दी है, फिर चाहे बात देश के लिए खेलने की हो, या फिर आईपीएल में. क्रिकेट में हीरो बनने के बाद गिल अपना डंका फिल्मी दुनिया में भी बजाने जा रहे हैं.

23 वर्षीय शुभमन गिल सोनी इंडिया द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया. जिसमें सलामी बैटर दीवार से चिपके दिखाई दे रहे हैं. कई लोग उन्हें नीचे आने का आग्रह करते हैं उसके बाद शुभमन अपना नया अवतार लोगों को दिखाते हैं. दरअसल, पिछले साल धूम मचाने वाली फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ का अगला पार्ट ‘स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ ट्रेलर के बाद ही चर्चा का विषय बन चुका है. जिसकी वजह हैं शुभमन गिल, 23 वर्षीय बैटर इस फिल्म के हिंदी और पंजाबी वर्जन में अपनी आवाज दे रहे हैं. जिसके बाद इस फिल्म को फैंस देखने और सुनने के लिए उत्सुक हैं. वहीं, गिल को भी अपनी फेवरेट सुपर हीरो की फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है.

Shub-Man is now Spider-Man! 🕸️🏏

Thrilled to have the talented @ShubmanGill as the voice of our very own – Indian Spider-Man, Pavitr Prabhakar in Spider-Man: Across the #SpiderVerse.

Trailer dropping soon! Get ready for some web-slinging action! 🕷️🇮🇳 pic.twitter.com/k38p4Gorkw

— Sony Pictures India (@SonyPicsIndia) May 8, 2023