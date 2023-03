VIDEO: क्रिकेट के 'सिकंदर' ने पहले मचाई तोड़-फोड़, फिर बाउंड्री पर बचाया छक्का बेजोड़, आप भी बोल उठेंगे-सुपरमैन

नई दिल्ली. जिम्बाब्वे के क्रिकेटर सिकंदर रजा की गिनती मौजूदा दौर में दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर में होती है. वो टी20 के कम्प्लीट पैकेज हैं. बल्लेबाजी, गेंदबाजी के साथ-साथ वो कमाल के फील्डर भी हैं. सिकंदर रजा इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं. उन्होंने एक दिन पहले क्वेटा ग्लैडिएडर्स के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी की और इसके बाद बाउंड्री पर बेजोड़ छक्का बचाया. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे सिकंदर ने हवा में उड़ते हुए गेंद को बाउंड्री के पार जाने से रोका. आप भी ये वीडियो देखकर इस खिलाड़ी को सुपरमैन बोल उठेंगे.

लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेले गए मैच में लाहौर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन बनाए थे. लाहौर को इस स्कोर तक पहुंचाने में सिकंदर रजा का अहम योगदान था. उन्होंने मैच में 34 गेंद में नाबाद 71 रन ठोके थे. रजा ने 8 चौके और 3 छक्के उड़ाए थे. इसके बाद फील्डिंग की बारी तो उन्होंने बाउंड्री पर कमाल का छक्का बचाया.

Unreal effort from the man of the hour #HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #LQvQG pic.twitter.com/hRDZS2RNH8

turning out to be the best overseas pick of this season. attacking batsman, spinner with variations & great in field#SikandarRaza #HBLPSL8 #LQvsQG

— Muhammad Suhaib (@suhaiiib) March 2, 2023