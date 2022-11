अफगानिस्तान के ओपनर ने श्रीलंका के खिलाफ बना डाला रिकॉर्ड, शतकीय पारी खेल पहुंचाया बड़े स्कोर तक

नई दिल्ली. अफगानिस्तान की टीम पहली बार श्रीलंका के खिलाफ वनडे की द्वीपक्षीय सीरीज खेलने उतरी. टॉप आर्डर की कमाल बल्लेबाजी के दम पर टीम ने मेजबान के खिलाफ बड़़ा स्कोर खड़ा किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 294 रन का बनाने में कामयाबी हासिल की. इसमें ओपनर इब्राहिम जादरान की रिकॉर्ड शतकीय पारी भी शामिल रही.

श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज अफगानिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के साथ किया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने टॉप चार बल्लेबाजों के दम पर 8 विकेट पर 294 रन बनाने में कामयाबी पाई. इस पारी के दौरान ओपनर इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान की तरफ से श्रीलंका खिलाफ शतक बनाने वाले टीम के पहले बल्लेबाज बने. रहमतुल्लाह गुरबाज और रहमत शाह ने भी अर्शशकीय पारी खेली. नजीबुल्लाह जादरान ने भी 42 रन की पारी खेल टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

इब्राहिम की रिकॉर्ड पारी

अफगानिस्तान की तरफ से अब श्रीलंका के खिलाफ वनडे में इब्राहिम सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 2018 में रहमत शाह ने टीम की तरफ से 72 रन की पारी खेली थी. इस स्कोर को पीछे छोड़ते हुए इब्राहिम ने शतक जमा डाला. 106 रन बनाने के बाद वह आउट हुए और इस खास रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया. यह वनडे क्रिकेट में उनका दूसरा शतक है. इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी साल इब्राहिम ने 121 रन की नाबाद पारी खेली थी.

