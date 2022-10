न्यूजीलैंड की हाहाकार शुरुआत, साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से पीटा, 8 खिलाड़ी दहाई तक नहीं पहुंचे

हाइलाइट्स न्यूजीलैंड की टीम मैच में सिर्फ 98 रन ही बना सकी रिली रुसो ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली

मेलबर्न. केन विलियम्सन (Kane Williamson) की अगुआई में न्यूजीलैंड की टीम मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी है. सोमवार को एक वॉर्मअप मैच में (New Zealand vs South Africa Warm Up Match) साउथ अफ्रीका ने उसे 9 विकेट से बड़ी मात दी. पिछले टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो न्यूजीलैंड की टीम फाइनल तक पहुंची थी. मैच में न्यूजीलैंड की टीम 98 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी. 8 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके. जवाब में साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य को 11.2 ओवर में एक विकेट पर हासिल कर लिया. यानी अभी 52 गेंद का खेल बाकी थी. रिली रुसो 54 रन बनाकर नाबाद रहे.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका को रिली रुसो और रीजा हेंड्रिक्स ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 6.5 ओवरों में 66 रन जोड़े. हेंड्रिक्स 24 गेंद पर 27 रन बनाकर ईश सोढ़ी का शिकार हुए. 4 चौका और एक छक्का लगाया. इसके बाद रुसो ने एडेन मार्करम के साथ मिलकर टीम की जीत पक्की कर दी. रुसो 32 गेंद पर 54 रन बनाकर नाबाद रहे. स्ट्राइक रेट 169 का रहा. 9 चौका और एक छक्का जड़ा. वहीं मार्करम ने 12 गेंद पर नाबाद 16 रन बनाए. लाॅकी फर्ग्युसन और मिचेल सेंटनर बेहद महंगे साबित हुए.

अच्छी शुरुआत के बाद बिखरी टीम

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. जवाब में न्यूजीलैंड का स्कोर एक समय 2 विकेट पर 54 रन था. इसके बाद टीम लड़खड़ा गई और 17.1 ओवर में 98 रन बनाकर सिमट गई. मार्टिन गप्टिल ने सबसे अधिक 23 गेंद पर 26 रन बनाए. ग्लेन फिलिप्स ने 20 और मिचेक ब्रेसवेल ने 11 रन बनाए. अन्य कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका.

साउथ अफ्रीका की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने 17 रन देकर 3 विकेट झटके. तबरेज शम्सी और वेन पार्नेल को भी 2-2 विकेट मिला.

