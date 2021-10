T20 World Cup 2021 Live Streaming: SA vs SL और ENG vs AUS के बीच मुकाबला, जानें कब और कहां देखें मैच

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में शनिवार (30 अक्टूबर) को दो मैच खेले जाएंगे. पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका (South Africa vs Sri Lanka) के बीच खेला जाएगा. वहीं, दूसरा मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia) के बीच खेला जाएगा. यह चारों ही टीमें ग्रुप 1 का हिस्सा हैं. दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2021 में अबतक 2-2 मैच खेले हैं और 1-1 जीत हासिल की है. दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका दोनों को ही 1-1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दक्षिण अफ्रीका अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है और श्रीलंका चौथे स्थान पर है. वहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी 2-2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में जीत हासिल की है. दोनों टीमों के प्वॉइंट 2-2 हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आगे हैं. इंग्लैंड का नेट रन रेट +3.614 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट +0.727 है.

दक्षिण अफ्रीका ने पिछला मैच वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर जीता था, लेकिन उसे अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5 विकेट से हार का सामना भी करना पड़ा था. वहीं, श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों सात विकेट की हार को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी. इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने पहले मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड की टीम जब आज के मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उम्मीद है कि टूर्नामेंट में उसे पहली बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन टीम ने गुरुवार को श्रीलंका पर प्रभावशाली जीत दर्ज की.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में South Africa vs Sri Lanka और England vs Australia के बीच मैच किस समय शुरू होंगे?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका के बीच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे और इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को शाम 7.30 बजे मुकाबला खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में South Africa vs Sri Lanka और England vs Australia के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका के बीच शारजाह और इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में South Africa vs Sri Lanka और England vs Australia के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका और इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में South Africa vs Sri Lanka और England vs Australia के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका और इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.