4 महीने में दूसरी बार सुपर ओवर में आमने-सामने हुई टीम, गेंद और बल्ले दोनों से एक ही खिलाड़ी भारी

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम इस समय दक्षिण अफ्रीका (West Indies Women Tour of South Africa) के दौरे पर है. दोनों देशों के बीच शुक्रवार को हुआ पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया था. ऐसे में दूसरे मुकाबले में जोरदार संघर्ष की उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी. वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच हुआ यह मुकाबला टाई हुआ और नतीजे के लिए सुपर ओवर (Super over) कराना पड़ा. सुपर ओवर में बाजी मेहमान वेस्टइंडीज ने मारी. टीम की जीत में डियांड्रा डॉटिन (Deandra Dottin) की भूमिका अहम रही.

बीते शुक्रवार को नाबाद 150 रन ठोकने वाली डॉटिन उस दिन तो बारिश को नहीं हरा पाईं. लेकिन सुपर ओवर में 5 गेंद में उनकी 19 रन की पारी बारिश से बाधित दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए काफी साबित हुई. अब दोनों देशों के 4 वनडे की सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा.

महिला वनडे क्रिकेट में पिछला टाई मुकाबला 19 सितंबर 2021 को हुआ था. तब भी दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज (SA W vs WI W) की टीमें ही आमने-सामने थीं और नतीजा वेस्टइंडीज के हक में आया. तब डियांड्रा डॉटिन ने गेंद से कमाल दिखाया था. यह महिला क्रिकेट में पहला टाई मुकाबला था, जिसका नतीजा सुपर ओवर में आया था और इस बार भी ऐसा ही हुआ. हालांकि, इस बार डियांड्रा ने बल्ले से धमाल मचाया. दिलचस्प बात यह है कि महिला क्रिकेट में टाई हुए पिछले 5 वनडे में दक्षिण अफ्रीकी टीम शामिल रही है.

दूसरी बार महिला वनडे का नतीजा सुपर ओवर से आया

इससे पहले, जोहानिसबर्ग में हुए दूसरे मुकाबले में भी बारिश ने बाधा पैदा की. इसी वजह से मैच को 41-41 ओवर का करना पड़ा. मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की और टीम पूरे 41 ओवर भी नहीं खेल पाई और 40.4 ओवर में 160 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. उम्मीद थी कि वेस्टइंडीज की महिलाएं इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगी. लेकिन, दक्षिण अफ्रीका की कसी हुई गेंदबाजी के आगे उनकी नहीं चली और कैरेबियाई टीम भी 37.4 ओवर में दक्षिण अफ्रीका के बराबर 160 रन पर ऑल आउट हो गई और ऐसे मैच टाई हो गया.

2 4 4 6 3 6 🔥

Deandra Dottin & Hayley Mathews scored 25 runs in the super over #SAvWI pic.twitter.com/Fsqou0XJpv

— WCricCrazeVideos (@CricCrazeVideos) January 31, 2022